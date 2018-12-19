Снеговик, елка и гирлянды. В Спас-Клепиках появились новогодние украшения

Спас-Клепики украсили к Новому году. Об этом сообщило издательство «
Отмечается, что город украсили искусственной елкой с шарами и гирляндами. На улицах Просвещения, Московской, Пролетарской, Ленина повесили новые иллюминации из звезд разного цвета.
В сквере на площади появился новый новогодний светящийся снеговик, которого окружают деревья, украшенные электрическими гирляндами в разных цветах.
«Все украшения приобрели на средства из местного бюджета», — сказал источнику начальник отдела по благоустройству и городскому хозяйству администрации района Алексей Гусев.