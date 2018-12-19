Рязанское правительство займется разработкой генпланов и выдачей разрешений на строительство домов

В среду, 19 декабря, депутаты рязанской областной думы приняли в первом чтении закон, которым регламентируется передача большинства вопросов градостроительной деятельности в регионе единому учреждению.
Как рассказал главный архитектор области Дмитрий Васильченко, в области появится бюджетное учреждение «Центр градостроительного развития Рязанской области», которому передадут полномочия от муниципалитетов по разработке генпланов, ПЗЗ, планировке территорий, выдачи разрешений на строительство и реконструкцию, ввод объектов в эксплуатацию.
При этом строительство частных домов и другие «локальные» вопросы останутся в полномочиях местных властей.
«Закон позволит сформировать на территории региона единую градостроительную политику, которая позволит в равной степени обеспечивать градостроительной документацией по социальной и транспортной инфраструктуре», — сказал Васильченко.
Он обратил внимание на «бедственное положение документации» в районах, которая не соответствует законодательству.
Отмечается, что передача полномочий на региональный уровень позволит снизить расходы местных бюджетов.
Поправки в законопроект будут приниматься до 24 декабря.