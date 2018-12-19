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19:27, 19 декабря 2018 2 405
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Рязанским чиновникам перед Новым годом напомнили о запрете на подарки 1

Рязанским чиновникам перед Новым годом напомнили о запрете на подарки

Фото: Pixabay.com

Рязанским чиновникам перед Новым годом напомнили о запрете на подарки. Содержание положений антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса привели на сайте регионального правительства.

Подарки для госслужащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, расцениваются как взятка. Нарушителей уволят в связи с утратой доверия. Также коррупционерам грозит уголовная ответственность.

Исключение составляют подлежащие сдаче подарки, которые чиновники получили на официальных мероприятиях и во время командировок.

Напомним, в конце октября в России появился список допустимых подарков для чиновников.


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