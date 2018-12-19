Рязанским чиновникам перед Новым годом напомнили о запрете на подарки. Содержание положений антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса привели на
Подарки для госслужащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, расцениваются как взятка. Нарушителей уволят в связи с утратой доверия. Также коррупционерам грозит уголовная ответственность.
Исключение составляют подлежащие сдаче подарки, которые чиновники получили на официальных мероприятиях и во время командировок.
Напомним, в конце октября в России появился