Рязанская область уделяет большое внимание поддержке и трудоустройству людей предпенсионного возраста, заявил губернатор Николай Любимов, комментируя итоги заседания совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, пишет РИА «
Губернатор отметил, что для работающих представителей старшего поколения в области реализовали пилотный проект «Центр занятости — новый формат». В нем создали специальную структуру для трудоустройства пожилых людей.
«Мы проводили анкетирование всех работников бюджетной сферы, в нем приняли участие более 40 тысяч человек. Мы намеренно не ставили никаких возрастных ограничений, потому что понимаем, что работающие люди старшего поколения могут принести много пользы нашему региону и претендовать на новые должности», — сказал глава региона.