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17:14, 19 декабря 2018 3 252
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Рязанца осудили за экстремистские ролики во «ВКонтакте»

Рязанца осудили за экстремистские ролики во «ВКонтакте»

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 18 декабря, жителя Рязанского района осудили за экстремистские ролики во «ВКонтакте». Об этом сообщило издательство «Пресса».

По данным следствия, несовершеннолетний парень с 2014 по 2017 годы неоднократно размещал видеоролики экстремистского характера, в которых присутствовали сцены избиения лиц неславянской внешности. Также в них говорилось, что этим людям не место в России.

Суд принял во внимание все смягчающие обстоятельства: возраст обвиняемого на момент совершения преступления, активное способствование расследованию, раскаяние в содеянном, а также тот факт, что преступление он совершил впервые.

Молодому человеку назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.


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Рязанца осудили за экстремистские ролики во «ВКонтакте»
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