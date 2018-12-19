Рязанца осудили за экстремистские ролики во «ВКонтакте»

Во вторник, 18 декабря, жителя Рязанского района осудили за экстремистские ролики во «ВКонтакте». Об этом сообщило издательство «
По данным следствия, несовершеннолетний парень с 2014 по 2017 годы неоднократно размещал видеоролики экстремистского характера, в которых присутствовали сцены избиения лиц неславянской внешности. Также в них говорилось, что этим людям не место в России.
Суд принял во внимание все смягчающие обстоятельства: возраст обвиняемого на момент совершения преступления, активное способствование расследованию, раскаяние в содеянном, а также тот факт, что преступление он совершил впервые.
Молодому человеку назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.