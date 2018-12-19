Названа самая высокая новогодняя елка в России

В России составили рейтинг самых высоких новогодних елок в России. Согласно исследования агентства «
Второе место заняла Уфа. Главную елку, высотой 34 метра, установили перед местной детской филармонией.
На третьем месте оказалась Тула с 32-метровой новогодней елью.
Также в топ-10 рейтинга вошли Тюмень — 30 метров, Иркутск — 27.5 метра, Москва — 27 метров, Воронеж — 26 метров, Санкт-Петербург — 25 метров, Самара — 25 метров и Ставрополь — 25 метров.
Также составили рейтинг самых высоких живых елей. Первое место заняла Уфа (34 метра), второе — Москва (27 метров), третье — Екатеринбург (21 метр).