Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:24, 19 декабря 2018 500
 0    0

На Камчатке наказали сравнившую пенсионера с животным чиновницу

На Камчатке наказали сравнившую пенсионера с животным чиновницу

На Камчатке сотрудницу подведомственного региональному минфину учреждения, которая сравнила пришедшего к зданию правительства вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По данным источника, инцидент произошел 19 ноября. В центре Петропавловска-Камчатского задержали вооруженного 67-летнего мужчину. У него изъяли ружье ИЖ-12 и шесть патронов. Мужчину поместили в психоневрологический диспансер.

Позднее в соцсетях появилось видео произошедшего, снятое на телефон из окна кабинета в здании правительства.

Женский голос за кадром прокомментировал происходящее так: «Это только этим, дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился».

Тогда власти заявили, что распространившую запись сотрудницу администрации уволили, а судьбу женщины решит комиссия по этике.

Также отмечается, что в отношении пенсионера возбудили два уголовных дела за незаконное ношение и переделку огнестрельного оружия.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:44, 19 декабря 2018
Названы лучшие шоколадные конфеты
8:24, 19 декабря 2018
На Камчатке наказали сравнившую пенсионера с животным чиновницу
20:30, 18 декабря 2018
Рокотянская наградила лучших спортсменов 1
19:21, 18 декабря 2018
Прокуратура нашла нарушения почти во всех спортшколах Рязанской области
19:02, 18 декабря 2018
Президенту отчитались о сохранении «Есенинской Руси»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Рельеф-Центр провел пресс-тур для представителей министерств и СМИ

Рельеф-Центр провел пресс-тур для представителей министерств и СМИ

Для гостей провели обзорную экскурсию по логистическому комплексу.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:53, 7 декабря 2018 35 901
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 894
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 24 977
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 233
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
18:29, 15 декабря 2018 21 089
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
Все новости
Форум