На Камчатке наказали сравнившую пенсионера с животным чиновницу

На Камчатке сотрудницу подведомственного региональному минфину учреждения, которая сравнила пришедшего к зданию правительства вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили РИА «
По данным источника, инцидент произошел 19 ноября. В центре Петропавловска-Камчатского задержали вооруженного 67-летнего мужчину. У него изъяли ружье ИЖ-12 и шесть патронов. Мужчину поместили в психоневрологический диспансер.
Позднее в соцсетях появилось видео произошедшего, снятое на телефон из окна кабинета в здании правительства.
Женский голос за кадром прокомментировал происходящее так: «Это только этим, дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился».
Тогда власти заявили, что распространившую запись сотрудницу администрации уволили, а судьбу женщины решит комиссия по этике.
Также отмечается, что в отношении пенсионера возбудили два уголовных дела за незаконное ношение и переделку огнестрельного оружия.