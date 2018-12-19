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10:06, 19 декабря 2018 392
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МТС запустит специальный NB-IoT тариф для интернета вещей

МТС запустит специальный NB-IoT тариф для интернета вещей

С понедельника, 24 декабря, МТС запустит для бизнес-клиентов специальный тариф для интернета вещей. Он будет рассчитан на работу в стандарте связи NB-IoT (Narrow Band IoT).

«Подключившись к новому тарифу, пользователи получат доступ к первой в России федеральной сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT», — рассказали в пресс-службе оператора.

Как пояснили специалисты, тариф будет состоять из линейки фиксированных пакетов трафика сроком действия один год и объемом 1 Мб, 12 Мб и 60 Мб.

Стоимость годового пакета начинается от 150 рублей. В нее включена обновленная инновационная платформа IoT/М2М Менеджер, с помощью которой абоненты смогут контролировать расходы, проводить диагностику оборудования, определять местоположение объектов мониторинга.

Клиентам будут доступны три вида sim-карт:

  • обычная sim-карта NB-IoT;
  • термо-sim-карта, которая обеспечивает стабильную работу умного устройства в экстремальных климатических условиях;
  • sim-чип для миниатюрных устройств.

«В результате пилотов, которые специалисты МТС проводили в течение года, мы получили подтверждение, что в стандарте NB-IoT заинтересованы как производители конечного оборудования, так и бизнес-клиенты, которые пользуются умными устройствами, — отметил директор департамента М2М/IoT МТС Сергей Иревли. — Мы рассчитываем, что среднегодовой темп роста рынка IoT в России в 2019—2022 годах составит порядка 18%-25%".

Тарифный план будет доступен для подключения во всех регионах запуска сети стандарта NB-IoT сети МТС в России. Она уже запущена в 24 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и города-милионники.

«МТС планирует активное расширение зоны покрытия сетью NB-IoT в 2019 году и возможность реализации покрытия по запросу клиента», — заключили в пресс-службе.


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