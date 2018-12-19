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11:40, 19 декабря 2018 1 906
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Митрополит Марк пригласил рязанцев встретить Новый год в кремле

Митрополит Марк пригласил рязанцев встретить Новый год в кремле

Митрополит Марк пригласил рязанцев встретить Новый год в кремле. Он записал видеообращение и рассказал о подарке для горожан.

«Приближается Новый год, и мы решили сделать вам всем подарок. Какой же? Пригласить вас встретить Новый год в сердце Рязани — под стенами древнего кремля, — сказал архиерей. — 31 декабря в 23 часа в соборе Рождества Христова будет совершен новогодний праздничный молебен, а после этого 12 ударов главного колокола рязанской колокольни возвестят о наступлении Нового года».

1 января в 00:30 начнется литургия.

«Те, кто хочет порадоваться, почувствовать новогоднее настроение, ощутить свою связать с историей, могут наслаждаться прекрасными видами кремля», — добавил владыка.


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