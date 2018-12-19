Митрополит Марк пригласил рязанцев встретить Новый год в кремле. Он
«Приближается Новый год, и мы решили сделать вам всем подарок. Какой же? Пригласить вас встретить Новый год в сердце Рязани — под стенами древнего кремля, — сказал архиерей. — 31 декабря в 23 часа в соборе Рождества Христова будет совершен новогодний праздничный молебен, а после этого 12 ударов главного колокола рязанской колокольни возвестят о наступлении Нового года».
1 января в 00:30 начнется литургия.
«Те, кто хочет порадоваться, почувствовать новогоднее настроение, ощутить свою связать с историей, могут наслаждаться прекрасными видами кремля», — добавил владыка.