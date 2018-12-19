Любимов обсудил с Медведевым новую систему обращения с отходами

Николай Любимов посетил совещание об обращении с твердыми коммунальными отходами, которое провел Дмитрий Медведев. Об этом сообщил
По словам Медведева, основная проблема сейчас заключается в том, что в России перерабатывается менее десяти процентов отходов.
«Свалки в том виде, в котором они существуют, должны быть ликвидированы или преобразованы в современные хранилища», — заявил он.
Отмечается, что планируется создать с нуля систему по переработке отходов производства и потребления.
По словам политика, нужно наладить регулярный вывоз мусора, построить сотни сортировочных станций, комплексов по обезвреживанию, еще столько же мусороперерабатывающих заводов.
«Министерство природных ресурсов и экологии теперь отвечает за соответствующую работу на федеральном уровне. Эффективность реформы в значительной степени будет зависеть от действий регионов. Поэтому мы и пригласили губернаторов участвовать в сегодняшнем обсуждении», — подчеркнул премьер-министр.