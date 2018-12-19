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9:06, 19 декабря 2018 3 032
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Из желудка московской школьницы достали зубную щетку

Из желудка московской школьницы достали зубную щетку

Фото: Pixabay.com

В Москве школьница проглотила зубную щетку. Об этом сообщило «МК».

По данным источника, инцидент произошел 17 декабря на северо-востоке Москвы. 17-летняя одиннадцатиклассница чистила зубы, позже сделала шаг к зеркалу и поскользнулась. Ей удалось удержаться, однако она случайно проглотила щетку.

Отмечается, что мать девушки пару часов искала в интернете способ, как самостоятельно извлечь предмет, но позже все равно вызвали скорую.

Медики доставили пострадавшую в больницу. Через некоторое время при помощи эндоскопа щетку достали. Школьницу выписали на следующий день.


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