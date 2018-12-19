Из желудка московской школьницы достали зубную щетку

В Москве школьница проглотила зубную щетку. Об этом сообщило «
По данным источника, инцидент произошел 17 декабря на северо-востоке Москвы. 17-летняя одиннадцатиклассница чистила зубы, позже сделала шаг к зеркалу и поскользнулась. Ей удалось удержаться, однако она случайно проглотила щетку.
Отмечается, что мать девушки пару часов искала в интернете способ, как самостоятельно извлечь предмет, но позже все равно вызвали скорую.
Медики доставили пострадавшую в больницу. Через некоторое время при помощи эндоскопа щетку достали. Школьницу выписали на следующий день.