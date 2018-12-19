Депутаты гордумы передали новогодние подарки воспитанникам школ-интернатов

Рязанская городская дума присоединилась к акции «Подари детям праздник». Глава города Юлия Рокотянская и депутаты подготовили подарки для воспитанников Рязанского дома ребенка, Елатомской и Мосоловской школ-интернатов.
Дети заранее написали письма с новогодними пожеланиями, где рассказали, что мечтают об игрушках, гаджетах и спортивном инвентаре.
«Сегодня депутаты выступили в роли Дедов Морозов и Снегурочек. В новогодние праздники очень хочется порадовать детей. Надеюсь, что наши подарки станут поводом для улыбок, помогут ребятам поверить в новогоднюю сказку», — сказала Рокотянская.
Она пожелала детям успехов, уверенности в себе, оптимизма и исполнения самых заветных желаний.
Новогоднюю акцию «Подари детям праздник» проводят волонтеры шести добровольческих отрядов рязанских вузов. Они доставят подарки от депутатов в школы-интернаты.