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16:28, 18 декабря 2018 3 317
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«Вместе Зажигаем». Рязанцев пригласили на фестиваль огня и света

«Вместе Зажигаем». Рязанцев пригласили на фестиваль огня и света

Рязанцев пригласили на фестиваль огня и света от арт-проекта «Вместе Зажигаем» из Санкт-Петербурга, который 22 декабря пройдет около гипермаркета «Европа» на улице Новоселов, 62.

В часовой новогодней программе — световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. Помимо шоу-программы гостей ждут конкурсы и интерактив, фотозона и светящиеся шары. Кроме того, организаторы готовят флешмоб бенгальских огней.

Начало шоу в 19:00. Билеты можно будет купить при входе за 400 рублей, детей до шести лет пропустят бесплатно.

Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер пожарной безопасности.


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