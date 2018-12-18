«Вместе Зажигаем». Рязанцев пригласили на фестиваль огня и света

Рязанцев пригласили на фестиваль огня и света от арт-проекта «
В часовой новогодней программе — световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. Помимо шоу-программы гостей ждут конкурсы и интерактив, фотозона и светящиеся шары. Кроме того, организаторы готовят флешмоб бенгальских огней.
Начало шоу в 19:00. Билеты можно будет купить при входе за 400 рублей, детей до шести лет пропустят бесплатно.
Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер пожарной безопасности.