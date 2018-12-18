В среду в Рязанской области будут снег и туман. Прогноз погоды

В ночь на среду, 19 декабря, в Рязанской области будут небольшой снег и туман. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью по области -17, -12 градусов, днем -13, -8 градусов.
Местами гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
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Фото: Pixabay.com
В ночь на среду, 19 декабря, в Рязанской области будут небольшой снег и туман. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью по области -17, -12 градусов, днем -13, -8 градусов.
Местами гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
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