В Скопинском районе зафиксировали вспышку бешенства

В деревне Свистовка Скопинского района объявили карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее постановление правительства опубликовали во вторник, 18 декабря.
Ограничительные меры будут действовать до 13 февраля. Под них попало личное подворье на улице Школьной. Всю деревню объявили угрожаемой зоной заболевания.
На период карантина здесь запретили выставки и торговлю животными, вывоз кошек и собак. Ветеринары проведут принудительную вакцинацией непривитых зверей. Карантинные территории продезинфицируют. Больных зверей усыпят.