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11:07, 18 декабря 2018 3 463
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В Рязани закроют один из пунктов КВЦ

В Рязани закроют один из пунктов КВЦ

Фото: Администрация Рязани

В Рязани закроют устаревший пункт КВЦ, расположенный по адресу улица Чапаева, 56/12. Вместо него 18 декабря откроется новый пункт приема платежей — улица Маяковского, 111, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В помещении на улице Маяковского предусмотрены четыре рабочих места и электронная очередь. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

В новом пунктетакже организован прием граждан специалистом МП «КВЦ» по вопросам начисления и оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Обратиться к нему можно с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), суббота и воскресенье — выходные.


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