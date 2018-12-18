В Рязани закроют один из пунктов КВЦ

В Рязани закроют устаревший пункт КВЦ, расположенный по адресу улица Чапаева, 56/12. Вместо него 18 декабря откроется новый пункт приема платежей — улица Маяковского, 111, сообщила
В помещении на улице Маяковского предусмотрены четыре рабочих места и электронная очередь. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.
В новом пунктетакже организован прием граждан специалистом МП «КВЦ» по вопросам начисления и оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Обратиться к нему можно с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), суббота и воскресенье — выходные.