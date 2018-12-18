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13:21, 18 декабря 2018 622
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В Мурмине начали восстанавливать целебный источник

В Мурмине начали восстанавливать целебный источник

В Мурмине начали восстанавливать целебный источник в честь Святителя Николая Мирликийского. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

В субботу, 15 декабря, иереей Владимир Любимский отслужил молебен «на начало доброго дела». Он благословил на путешествие в лес, к роднику, всех неравнодушных людей, откликнувшихся на его призыв оказать помощь в восстановлении, и окропил их святой водой.

Волонтеры уже демонтировали старый колодец, смонтировали новый сруб из лиственницы и проложили переливную трубу для отвода воды.

В мае 2019 года планируется продолжить работы по дальнейшему обустройству родника и прилегающей территории.


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