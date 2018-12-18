В Мурмине начали восстанавливать целебный источник в честь Святителя Николая Мирликийского. Об этом сообщил
В субботу, 15 декабря, иереей Владимир Любимский отслужил молебен «на начало доброго дела». Он благословил на путешествие в лес, к роднику, всех неравнодушных людей, откликнувшихся на его призыв оказать помощь в восстановлении, и окропил их святой водой.
Волонтеры уже демонтировали старый колодец, смонтировали новый сруб из лиственницы и проложили переливную трубу для отвода воды.
В мае 2019 года планируется продолжить работы по дальнейшему обустройству родника и прилегающей территории.