В Лесопарке появился новый арт-объект. Об этом сообщили в группе «
Во вторник, 18 декабря, на аллее, ведущей к уличному центру «Под мостом», установили светящееся дерево.
Ранее там
Напомним, 20 декабря в Лесопарке
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В Лесопарке появился новый арт-объект. Об этом сообщили в группе «
Во вторник, 18 декабря, на аллее, ведущей к уличному центру «Под мостом», установили светящееся дерево.
Ранее там
Напомним, 20 декабря в Лесопарке
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Для гостей провели обзорную экскурсию по логистическому комплексу.