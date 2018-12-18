В ГИБДД предложили отодвинуть рекламные щиты от дороги. Начальник отдела надзора Госавтоинспекции Леонид Ребриков отметил, что это снизит информационную нагрузку на водителей и минимизирует последствия аварий, передает РИА «
Согласно ГОСТу, рекламные конструкции можно устанавливать только за пределами коридора безопасности — участка, который прилегает к дороге. Щиты не должын быть на одной опоре с дорожными знаками и светофорами, над проезжей частью, на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами, а также на деревьях.