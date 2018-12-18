Рязанские активисты попросили прокуратуру и ФАС проверить работу фонда капремонта

Рязанские актвиисты попросили прокуратуру и ФАС проверить работу фонда капремонта. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.
Активисты направили обращение с просьбой проверить на «коррупциогенность и ограничение конкуренции действия» фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.
«По данным ОНФ, Фонд заключает договора с подрядчиками на выполнение капитального ремонта только при наличии в них пункта, предусматривающего отсрочку оплаты работ до 730 дней», — говорится в сообщении.
Они считают, что такая отсрочка может быть введена для «отсева» и недопущения к розыгрышу контрактов «чужих» подрядчиков. Наличие в договоре подобной нормы позволяет заказчику оплачивать работы произвольно: «тем, кто выгоден и удобен — сразу после подписания акта выполненных работ, всем остальным — через два года».
«Естественно, что мало кто из предпринимателей, находясь в здравом уме и трезвой памяти, станет подписывать контракт, по которому ему заплатят только через два года. Подряды берут те, кто уверен, в более раннем получении денег», — отметил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Александр Кривов.
Кроме того, активисты попросили областное правительство проанализировать необходимость увеличения размера взноса за капремонт. Они отмечают, что новый тариф может стать «одним из самых дорогих не только в ЦФО, но и в стране».
Напомним, с 1 января минимальная плата за квадратный метр