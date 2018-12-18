Путин подписал закон о борьбе с «колумбайн-сообществами»

Владимир Путин подписал закон о борьбе с «группами смерти» и «колумбайн-сообществами» — сайтами, подстрекающим детей и подростков к самоубийствам или преступлениям. Документ
Закон дополняет перечень запрещенной информации. Включать сайты в реестр будут после решения уполномоченного органа исполнительной власти.
Кроме того, владелец сайта должен удалить интернет-страницу сразу после оповещения, а не в течение суток, как это предусмотрено сейчас.
Инициатором закона стала вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. По ее данным, в 2017 году завели 200 уголовных дел из-за вовлечение детей в «группы смерти» и «колумбайн-сообщества», заблокировали 1,5 тысячи сайтов и несколько сотен тысяч публикаций.