Госдума приняла закон о наказании за вовлечение детей в несогласованные акции. Его авторами стали депутаты от «Единой России». Они считают, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях помогут защитить жизнь и здоровье несовершеннолетних, передает РИА «
Согласно документу, нарушителям грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.
Для должностных лиц штраф больше — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.
Рассматривать дела о вовлечении детей и подростков в несанкционированные акции должны судьи, а составлять протоколы — полицейские.