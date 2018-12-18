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13:42, 18 декабря 2018 659
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Госдума приняла закон о наказании за вовлечение детей в несогласованные акции

Госдума приняла закон о наказании за вовлечение детей в несогласованные акции

Фото: Pixabay.com

Госдума приняла закон о наказании за вовлечение детей в несогласованные акции. Его авторами стали депутаты от «Единой России». Они считают, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях помогут защитить жизнь и здоровье несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

Согласно документу, нарушителям грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Для должностных лиц штраф больше — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.

Рассматривать дела о вовлечении детей и подростков в несанкционированные акции должны судьи, а составлять протоколы — полицейские.


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