Двух пенсионеров поймали на краже кошелька в захаровском супермаркете. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратила 61-летняя жительница Захарова, которая сообщила, что у нее в магазине пропал кошелек с деньгами. Расплатившись на кассе, она собралась домой и заметила, что кошелек пропал. В нем было четыре тысячи рублей.
Полицейские на записи с камер видеонаблюдения увидели момент хищения. Оставленный на прилавке кошелек забрали посетители магазина — пожилые мужчина и женщина.
«Эти люди не пытались найти хозяина кошелька или отдать его работникам супермаркета, поэтому их действия юридически квалифицируются как кража», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что к хищению причастна семейная пара столичных пенсионеров 78-ми и 53-х лет. Пенсионеров разыскали. Чужие деньги они уже потратили, а кошелек оставили себе.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит до двух лет лишения свободы.