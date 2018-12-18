Два рыбновских предприятия оштрафовали за хранение поврежденного вредителями зерна

Два агропредприятия Рязанской области, расположенных в Рыбновском районе, оштрафовали за хранение поврежденного вредителями зерна. Об этом сообщил
На складах ООО «Вакинское Агро» в селе Вакино для проверки отобрали образцы гороха. Исследование показало, что он заражен сеноедом.
На складах ООО «Жито» в селе Старолетово взяли образцы зерна ячменя, пшеницы и ржи. Исследование показало, что ячмень и пшеницы заражены клещом, а рожь — сеноедом.
«Выявленные нарушения могут повлечь негативные последствия в виде снижения качества зерна и причинения вреда здоровью потребителей в случае выпуска продукции в оборот», — отметили специалисты управления.
Заведующего складом «Вакинское Агро» и директора агрокомплекса «Жито» признали виновными в нарушении, предусмотренном статьей 7.18 КоАП РФ. Им назначили наказание в виде штрафа в тысячу рублей.