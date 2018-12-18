Во вторник, 18 декабря, Николай Любимов в интервью радиостанции «Вести FM» заявил, что доходы у населения «растут очень медленно». Глава Рязанской области отметил, что это наиболее заметно на фоне увеличивающихся тарифов ЖКХ.
По словам Любимова, задача губернатора в этой ситуации — помочь в создании более высокооплачиваемых рабочих мест, чтобы «инвесторы конкурировали за рабочую силу».
Также он говорил о необходимости развития малого бизнеса.
«Сейчас существует много государственных фондов, которые помогут найти деньги на развитие бизнеса», — отметил он.
Губернатор считает, что «проверки мешают людям жить и заставляют закрывать предприятия».
«За год малых предприятий закрылось в два раза меньше, чем открылось. В два с половиной раза сократились проверки, которые проводят региональные органы власти, но на 30% выросли федеральные», — пояснил Любимов.