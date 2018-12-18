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15:07, 18 декабря 2018 2 208
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Бывшего сотрудника рязанской колонии осудили за взятки

Бывшего сотрудника рязанской колонии осудили за взятки

Бывшего сотрудника рязанской колонии осудили за взятки. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что бывший начальник отряда ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области Дмитрий Бобров с апреля по декабрь 2017 года неоднократно получал взятки от осужденных в размере от пяти до 100 тысяч рублей.

Деньги мужчина брал за подготовку материалов для условно-досрочного освобождения заключенных, за смягчение наказаний, а также за пронос на территорию колонии запрещенных предметов.

При этом сотрудник, пользуясь служебным положением, добавлял в личное дело осужденного ложные сведения о поощрениях.

Преступную деятельность обвиняемого выявили и пресекли в результате взаимодействия региональных управлений ФСИН и ФСБ.

Суд приговорил Боброва к пяти годам лишения свободы условно, штрафу в размере 100 тысяч рублей и лишению права занимать определенные должности три года.

Приговор не вступил в законную силу.


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