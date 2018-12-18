Бывшего сотрудника рязанской колонии осудили за взятки. Об этом сообщил
Установлено, что бывший начальник отряда ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области Дмитрий Бобров с апреля по декабрь 2017 года неоднократно
Деньги мужчина брал за подготовку материалов для условно-досрочного освобождения заключенных, за смягчение наказаний, а также за пронос на территорию колонии запрещенных предметов.
При этом сотрудник, пользуясь служебным положением, добавлял в личное дело осужденного ложные сведения о поощрениях.
Преступную деятельность обвиняемого выявили и пресекли в результате взаимодействия региональных управлений ФСИН и ФСБ.
Суд приговорил Боброва к пяти годам лишения свободы условно, штрафу в размере 100 тысяч рублей и лишению права занимать определенные должности три года.
Приговор не вступил в законную силу.