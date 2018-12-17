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19:58, 17 декабря 2018 2 012
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Житель Ульяновска пытался купить машину у рязанского мошенника и потерял более 500 тысяч

Житель Ульяновска пытался купить машину у рязанского мошенника и потерял более 500 тысяч

Житель Ульяновска пытался купить машину у рязанского мошенника. Об этом сообщил сайт УМВД по Ульяновской области.

В полицию обратился 26-летний мужчина, который сообщил, что стал жертвой интернет-мошенничества.

Потерпевший хотел купить машину через сайт бесплатных объявлений «Авито». Для этого он взял кредит в банке на 500 тысяч рублей.

Подобрав понравившуюся машину, он связался с владельцем, который якобы проживал в Ульяновской области. Хозяин сообщил, что покупатель уже найден.

Чтобы не потерять выбранный вариант, мужчина перевел ему залог — десять тысяч рублей. Злоумышленник сообщил, что ему нужна «более внушительная сумма для подтверждения намерений о покупке».

В итоге ульяновец сделал несколько переводов на счет мошенника, тем самым оплатив полную стоимость автомобиля — 530 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь.

Установлено, что абонентские номера, с которых звонил мошенник, зарегистрированы в Рязанской области.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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