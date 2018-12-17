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14:28, 17 декабря 2018 408
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Вышел трейлер нового фильма Юрия Быкова

Вышел трейлер нового фильма Юрия Быкова

Вышел трейлер фильма «Завод» режиссера Юрия Быкова. Видео опубликовали на YouTube.

Фильм «Завод» снимали в Новомичуринске Рязанской области, откуда режиссер родом. До этого там же снимали картины «Жить» и «Майор».

Ранее в сети появился фрагмент фильма. Картина выйдет в российский прокат 7 февраля.

Быков также представил картину на кинофестивале в Торонто.


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