Вышел трейлер нового фильма Юрия Быкова

Вышел трейлер фильма «Завод» режиссера Юрия Быкова. Видео опубликовали на YouTube.
Фильм «Завод» снимали в Новомичуринске Рязанской области, откуда режиссер родом. До этого там же
Ранее в сети появился
Быков также
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Вышел трейлер фильма «Завод» режиссера Юрия Быкова. Видео опубликовали на YouTube.
Фильм «Завод» снимали в Новомичуринске Рязанской области, откуда режиссер родом. До этого там же
Ранее в сети появился
Быков также
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Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.