В выходные на пожарах в Рязанской области пострадали три человека

На пожарах, которые произошли в Рязанской области 16 декабря, пострадали три человека. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
В совхозе имени Ильича Михайловского района
На пожаре в
Из
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На пожарах, которые произошли в Рязанской области 16 декабря, пострадали три человека. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
В совхозе имени Ильича Михайловского района
На пожаре в
Из
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Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.