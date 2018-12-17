В столовых трех пронских школ нашли нарушения

В трех школах Пронского района нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовых. Об этом сообщил
В частности, специалисты нашли в школах кондитерские изделия с истекшим сроком годности. Кроме того, в организациях отсутствовали суточные пробы блюд, не соблюдаются температурные режимы хранения продуктов, часть пищевого оборудования не отвечает требованиям безопасности.
Прокуратура вынесла три постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ.