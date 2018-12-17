В сотне домов в Карцеве отключили холодную воду

В понедельник, 17 декабря, в более чем сотне домов в поселке Карцево отключили холодную воду. Об этом
Из-за ремонта воды до 16:00 не будет в домах №№1-109.
Также без воды остались жильцы дома №10 на улице Станкозаводской.
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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 17 декабря, в более чем сотне домов в поселке Карцево отключили холодную воду. Об этом
Из-за ремонта воды до 16:00 не будет в домах №№1-109.
Также без воды остались жильцы дома №10 на улице Станкозаводской.
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Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.