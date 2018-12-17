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12:28, 17 декабря 2018 1 625
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В Рязанской области откроют 220 катков

В Рязанской области откроют 220 катков

Зимой 2018-2019 годов в Рязанской области откроют 220 катков. Площадки оборудуют в каждом муниципальном образовании, сообщил сайт регионального минспорта.

Жителей области призвали соблюдать правила: в местах массового катания не играть в хоккей с клюшкой и сопровождать детей, не умеющих кататься на коньках.

По районам катки распределятся следующим образом:

  • Александро-Невский — три;
  • Ермишинский — один;
  • Захаровский — три;
  • Кадомский — один;
  • Касимовский — шесть;
  • Клепиковский — двадцать один;
  • Кораблинский — три;
  • Милославский — два;
  • Михайловский — пять;
  • Пителинский — семь;
  • Пронский — семь;
  • Путятинский — три;
  • Рыбновский — четырнадцать;
  • Ряжский — пять;
  • Рязанский — двадцать девять;
  • Сапожковский — два;
  • Сараевский — пять;
  • Сасовский — пять;
  • Скопинский — девять;
  • Спасский — семнадцать;
  • Старожиловский — семь;
  • Ухоловский — два;
  • Чучковский — один;
  • Шацкий — три;
  • Шиловский — пять;
  • Касимов — три;
  • Сасово — шесть;
  • Скопин — семь;
  • Рязань — тридцать восемь.

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