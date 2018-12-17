Зимой 2018-2019 годов в Рязанской области откроют 220 катков. Площадки оборудуют в каждом муниципальном образовании, сообщил
Жителей области призвали соблюдать правила: в местах массового катания не играть в хоккей с клюшкой и сопровождать детей, не умеющих кататься на коньках.
По районам катки распределятся следующим образом:
- Александро-Невский — три;
- Ермишинский — один;
- Захаровский — три;
- Кадомский — один;
- Касимовский — шесть;
- Клепиковский — двадцать один;
- Кораблинский — три;
- Милославский — два;
- Михайловский — пять;
- Пителинский — семь;
- Пронский — семь;
- Путятинский — три;
- Рыбновский — четырнадцать;
- Ряжский — пять;
- Рязанский — двадцать девять;
- Сапожковский — два;
- Сараевский — пять;
- Сасовский — пять;
- Скопинский — девять;
- Спасский — семнадцать;
- Старожиловский — семь;
- Ухоловский — два;
- Чучковский — один;
- Шацкий — три;
- Шиловский — пять;
- Касимов — три;
- Сасово — шесть;
- Скопин — семь;
- Рязань — тридцать восемь.