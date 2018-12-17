В Рязани скончался ветеран войны и пожарной охраны

В Рязани на 93-м году жизни скончался ветеран пожарной охраны и участник Великой Отечественной войны Леонид Кочев. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.
Леонид Кочев в 1945 году воевал на Первом Дальневосточном фронте, награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За победу над Японией».
В советской армии Кочев прослужил радиотелеграфистом до октября 1950 года и был демобилизован в должности начальника радиостанции. После демобилизации он продолжил службу в пожарной охране Кировской области, на пенсию ушел с должности старшего инженера военизированной пожарной части №2 отдела пожарной охраны №16 ГУПО МВД СССР Кировской области.
По семейным обстоятельствам ветеран переехал в Рязань, где активно участвовал в работе ветеранской организации регионального ГУ МЧС, «передавая знания и опыт молодому поколению».