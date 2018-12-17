В Рязани простились с экс-депутатом облдумы Евгением Рябко

В понедельник, 17 декабря, в Рязани простились с депутатом трех созывов облдумы Евгением Рябко. Ему было 72 года.

На похороны пришли депутаты облдумы, однопартийцы Рябко (он был членом коммунистической партии с 1974 года) и его близкие.

«Мы с ним были разных политических взглядов, но всегда старались находить компромисс», — отметил на своей странице в Instagram председатель облдумы Аркадий Фомин.

Он назвал Евгения Рябко «открытым, добрым, неравнодушным человеком с активной гражданской позицией». По словам Фомина, покойный «искренне и всем сердцем болел за регион».

Справка

С 1997 по 2001 год работал помощником члена Совета Федерации Владимира Федоткина.

В 2001 и 2005 годах избирался депутатом Рязанской областной Думы III и IV созывов по списку КПРФ.

С 2006 года — главный редактор газеты «Приокская правда».

С апреля 2010 года — депутат облдумы V созыва, избран по списку КПРФ. Заместитель председателя комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и связям с общественными объединениями; член комитета по экологии и природопользованию. Член фракции КПРФ.

С апреля 2004 по июль 2006 года — первый секретарь комитета рязанского областного отделения КПРФ, с июля 2005 года — член ЦК КПРФ, с 2006 года — второй секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ.

Отмечен настольной медалью ЦК ВЛКСМ «Лучшему пропагандисту», наградами ЦК КПРФ: орденом «Партийная доблесть», юбилейными медалями «80 лет Великой Октябрьской социалистической революции», «90 лет Великой Октябрьской социалистической революции», «90 лет Советских Вооруженных сил», «90 лет ВЛКСМ», «120 лет И.В. Сталину», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», орденским знаком Коммунистической партии Белоруссии «Верность».