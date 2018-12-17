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18:27, 17 декабря 2018 2 624
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В Рязани подорожали огурцы и капуста 3

В Рязани подорожали огурцы и капуста

В Рязани подорожали огурцы и капуста. Об этом сообщил сайт горадминистрации со ссылкой на Рязаньстат.

За неделю с 11 по 17 декабря в Рязани значительно подорожали свежие огурцы — на 10,6%, белокочанная капуста — на 6,9%, картошка — на 5,6%, куриные яйца.

Снизились цены на пшеничную муку (на 2,6%) и подсолнечное масло (1%).

Незначительно увеличились цены на мясные консервы, репчатый лук, свежие помидоры, охлажденную и мороженую куру, рис шлифованный, морковь, пастеризованное питьевое молоко, вареную колбасу вареную, свинину (кроме бескостного мыса).


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