В Рязани подорожали огурцы и капуста. Об этом сообщил
За неделю с 11 по 17 декабря в Рязани значительно подорожали свежие огурцы — на 10,6%, белокочанная капуста — на 6,9%, картошка — на 5,6%, куриные яйца.
Снизились цены на пшеничную муку (на 2,6%) и подсолнечное масло (1%).
Незначительно увеличились цены на мясные консервы, репчатый лук, свежие помидоры, охлажденную и мороженую куру, рис шлифованный, морковь, пастеризованное питьевое молоко, вареную колбасу вареную, свинину (кроме бескостного мыса).