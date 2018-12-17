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13:37, 17 декабря 2018 299
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В Подмосковье обрушилась крыша завода, трое погибли

В Подмосковье обрушилась крыша завода, трое погибли

В подмосковном Дзержинском обрушилась крыша завода. Три человека погибли, четырнадцать получили травмы. В больницу доставили шестерых, передает РИА «Новости».

В МЧС уточнили, что погибшие рабочие находились непосредственно на крыше.

ЧП случилось в одноэтажном ангаре на улице Академика Жукова. Там находится завод железобетонных изделий, принадлежащий ООО «Техногрупп». Площадь обрушения составила около 170 квадратных метров.

По словам главы города Виталия Панаморенко, предварительная причина случившегося — падение холодильника.

Фото Mash | Мэш


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