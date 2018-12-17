В Подмосковье обрушилась крыша завода, трое погибли

В подмосковном Дзержинском обрушилась крыша завода. Три человека погибли, четырнадцать получили травмы. В больницу доставили шестерых, передает РИА «
В МЧС уточнили, что погибшие рабочие находились непосредственно на крыше.
ЧП случилось в одноэтажном ангаре на улице Академика Жукова. Там находится завод железобетонных изделий, принадлежащий ООО «Техногрупп». Площадь обрушения составила около 170 квадратных метров.
По словам главы города Виталия Панаморенко, предварительная причина случившегося — падение холодильника.
Фото