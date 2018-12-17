Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:02, 17 декабря 2018 2 085
 0    0

В Песочне зарезали двух мужчин

В Песочне зарезали двух мужчин

В Песочне зарезали двух мужчин. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

Утром в пятницу, 14 декабря, в квартире на улице Новоселов обнаружили два тела с множественными колото-резаными ранами.

Следователи и сотрудники полиции по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого в убийствах. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за убийство, 28-летний рязанец.

По данным следствия, вечером в четверг, 13 декабря, к 37-летнему мужчине пришли двое его знакомых. Во время распития спиртного между гостями произошел конфликт. Подозреваемый взял кухонных нож и нанес несколько ударов своему 32-летнему оппоненту. Мужчина скончался.

После этого задержанный предложил своему знакомому скрыть следы преступления, но тот отказался. После этого подозреваемый несколько раз ударил ножом потерпевшего, после чего скрылся.

Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельство случившегося.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:37, 17 декабря 2018
В Подмосковье обрушилась крыша завода, трое погибли
13:02, 17 декабря 2018
В Песочне зарезали двух мужчин
10:54, 17 декабря 2018
В ДТП около радиоуниверситета пострадала пассажирка маршрутки
10:25, 17 декабря 2018
В выходные на пожарах в Рязанской области пострадали три человека
10:09, 17 декабря 2018
В загоревшейся после аварии в Путятинском районе «Ауди» погибла женщина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Итоги года: в Рязанской области появился новый формат загородной недвижимости

Итоги года: в Рязанской области появился новый формат загородной недвижимости

Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 36 287
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 35 536
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 746
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 24 622
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 158
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум