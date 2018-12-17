В Песочне зарезали двух мужчин. Об этом сообщил
Утром в пятницу, 14 декабря, в квартире на улице Новоселов обнаружили два тела с множественными колото-резаными ранами.
Следователи и сотрудники полиции по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого в убийствах. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за убийство, 28-летний рязанец.
По данным следствия, вечером в четверг, 13 декабря, к 37-летнему мужчине пришли двое его знакомых. Во время распития спиртного между гостями произошел конфликт. Подозреваемый взял кухонных нож и нанес несколько ударов своему 32-летнему оппоненту. Мужчина скончался.
После этого задержанный предложил своему знакомому скрыть следы преступления, но тот отказался. После этого подозреваемый несколько раз ударил ножом потерпевшего, после чего скрылся.
Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельство случившегося.