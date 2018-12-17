В Минздраве рассказали о бесплатной помощи для пациентов

Министерство здравоохранения выпустило
Бесплатной является скорая медицинская помощь и профилактика, диагностика и лечение заболеваний, требующих использования сложных технологий и уникальных методов лечения.
Пациентам бесплатно оказывают медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), диализ, химиотерапию при злокачественных заболеваниях и профилактические мероприятия.
Кроме того, бесплатными являются услуги и лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых, медицинские изделия, компоненты крови и лечебного питания, а также размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.
Спальное место в палате и питание в стационаре предоставляют одному родителю или опекуну ребенка до четырех лет. Помимо этого, бесплатна транспортировка стационарных пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в медучреждении.