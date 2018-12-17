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9:51, 17 декабря 2018 1 420
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В Минздраве рассказали о бесплатной помощи для пациентов

В Минздраве рассказали о бесплатной помощи для пациентов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Министерство здравоохранения выпустило памятку о бесплатных услугах для пациентов. Россияне не должны платить за первичную помощь фельдшеров, акушеров, участковых терапевтов, педиатров и врачей-специалистов.

Бесплатной является скорая медицинская помощь и профилактика, диагностика и лечение заболеваний, требующих использования сложных технологий и уникальных методов лечения.

Пациентам бесплатно оказывают медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), диализ, химиотерапию при злокачественных заболеваниях и профилактические мероприятия.

Кроме того, бесплатными являются услуги и лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых, медицинские изделия, компоненты крови и лечебного питания, а также размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.

Спальное место в палате и питание в стационаре предоставляют одному родителю или опекуну ребенка до четырех лет. Помимо этого, бесплатна транспортировка стационарных пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в медучреждении.


© RZN.info

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