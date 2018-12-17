В Бангкоке назвали имя «Мисс Вселенной»

В Бангкоке прошел финал международного конкурса «Мисс Вселенная». Корону победительницы получила представительница Филиппин Катрионе Грэй, передает
Известно, что девушка работает в нескольких общественных организациях, которые борются с распространением ВИЧ и СПИД.
Второе место жюри присудило уроженке Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
Россию на конкурсе представляла 18-летняя Юлия Полячихина из Чебоксар — обладательница титула «Мисс Россия — 2018», но она не вошла в двадцатку лучших.
Фото Lillian SUWANRUMPHA / AFP