Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:45, 17 декабря 2018 4 031

Студия языков «Говорун» предложила рязанцам курсы английского для бизнеса и образование за рубежом

Студия языков «Говорун» предложила рязанцам курсы английского для бизнеса и образование за рубежом

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Студия иностранных языков «Говорун» с 2016 года проводит обучение английскому, французскому и немецкому языкам для детей и взрослых. В этом декабре здесь открыли новые направления: «Бизнес Говорун» и «Образование за рубежом». В последнем случае студия предлагает детям и взрослым отправиться на обучение английскому и французскому языкам на базе университета «Université de Nice Sophia Antipolis» в Ницце.

Новые направления презентовали в четверг, 13 декабря, в студии по адресу: улица Народный бульвар, дом №11. На встрече были представители рязанского бизнес-сообщества, члены региональной Ассоциации молодых предпринимателей.

Педагог английского и испанского языков, руководитель направления «Бизнес Говорун» Надежда Кузнецова рассказала, что курс включает подробные инструкции по деловой переписке, ведению переговоров, оформлению презентаций, необходимые при ведении бизнеса. Он ориентирован на различные сферы бизнеса и может быть скорректирован индивидуально.

По словам Кузнецовой, «это система, которая не заточена под какое-то одно предприятие». «Главное ее достоинство — она может быть мобильной и подразумевать для каждой сферы бизнеса свой набор лексических единиц, которые могут потребоваться», — подчеркнула педагог. В настоящий момент курс уже включает в себя темы: производство, маркетинг, денежные операции, презентацию и дистанционное общение.

Директор студии «Говорун» Лариса Матюхина рассказала о втором направлении — образование за рубежом, которое удалось реализовать в рамках сотрудничества с ассоциацией «Русский дом в Ницце». «Проект направлен на обмен студентами с целью изучения английского, французского и русского языков и культурного наследия обеих стран», — отметила Матюхина.

Директор студии добавила, что в настоящее время курс разрабатывается. Он будет рассчитан на взрослых и детей в возрасте от 11 лет и рассчитан на разные сроки продолжительности обучения, в зависимости от пожеланий и уровня подготовки обучающегося.

Матюхина отметила, что первая группа студентов поедет на обучение в университет летом 2019.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:27, 17 декабря 2018
За год в Рязанской области задержали более 120 человек за передачу осужденным денег и наркотиков
20:40, 17 декабря 2018
Город в инее. Обзор фотографий рязанцев в Instagram
19:58, 17 декабря 2018
Житель Ульяновска пытался купить машину у рязанского мошенника и потерял более 500 тысяч
19:37, 17 декабря 2018
В понедельник рязанцы «поймали» Деда Мороза в центре города
19:23, 17 декабря 2018
Во «ВКонтакте» запустили флешмоб с новогодними обещаниями
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
7 часов назад
Рельеф-Центр провел пресс-тур для представителей министерств и СМИ

Рельеф-Центр провел пресс-тур для представителей министерств и СМИ

Для гостей провели обзорную экскурсию по логистическому комплексу.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:53, 7 декабря 2018 35 647
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 779
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 24 701
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 171
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
18:29, 15 декабря 2018 20 613
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
Все новости
Форум