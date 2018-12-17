Студия языков «Говорун» предложила рязанцам курсы английского для бизнеса и образование за рубежом

Студия иностранных языков «Говорун» с 2016 года проводит обучение английскому, французскому и немецкому языкам для детей и взрослых. В этом декабре здесь открыли новые направления: «Бизнес Говорун» и «Образование за рубежом». В последнем случае студия предлагает детям и взрослым отправиться на обучение английскому и французскому языкам на базе университета «Université de Nice Sophia Antipolis» в Ницце.

Новые направления презентовали в четверг, 13 декабря, в студии по адресу: улица Народный бульвар, дом №11. На встрече были представители рязанского бизнес-сообщества, члены региональной Ассоциации молодых предпринимателей.

Педагог английского и испанского языков, руководитель направления «Бизнес Говорун» Надежда Кузнецова рассказала, что курс включает подробные инструкции по деловой переписке, ведению переговоров, оформлению презентаций, необходимые при ведении бизнеса. Он ориентирован на различные сферы бизнеса и может быть скорректирован индивидуально.

По словам Кузнецовой, «это система, которая не заточена под какое-то одно предприятие». «Главное ее достоинство — она может быть мобильной и подразумевать для каждой сферы бизнеса свой набор лексических единиц, которые могут потребоваться», — подчеркнула педагог. В настоящий момент курс уже включает в себя темы: производство, маркетинг, денежные операции, презентацию и дистанционное общение.

Директор студии «Говорун» Лариса Матюхина рассказала о втором направлении — образование за рубежом, которое удалось реализовать в рамках сотрудничества с ассоциацией «Русский дом в Ницце». «Проект направлен на обмен студентами с целью изучения английского, французского и русского языков и культурного наследия обеих стран», — отметила Матюхина.

Директор студии добавила, что в настоящее время курс разрабатывается. Он будет рассчитан на взрослых и детей в возрасте от 11 лет и рассчитан на разные сроки продолжительности обучения, в зависимости от пожеланий и уровня подготовки обучающегося.

Матюхина отметила, что первая группа студентов поедет на обучение в университет летом 2019.