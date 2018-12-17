Скопинец обокрал мясной магазин

Житель скопинского села Горлово обокрал мясной магазин. Об этом
44-летний мужчина отогнул решетку на окне и разбил стекло. Он забрал три тысячи рублей выручки, но не тронул товар.
Криминалисты осмотрели магазин и определили, что к краже причастен уже попадавший в поле зрения полиции мужчина. Как оказалось, его несколько дней не было ни дома, ни у друзей.
«Однако эти уловки не помогли — оперативники обошли все „адреса“, по которым могли собираться люди, склонные к совершению правонарушений, и нашли злоумышленника», — пояснили в пресс-службе.
Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Скопинцу грозит до пяти лет тюрьмы.