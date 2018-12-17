Рязанцы определились с именем медведя-шахматиста из Лесопарка

В сети завершился опрос, с помощью которого рязанцы выбирали имя для медведя-шахматиста, установленного в Лесопарке.
После первого этапа организаторы конкурса отобрали
По итогам голосования лидером стал Потап Рязаныч.
Фото из группы «Лесопарк.62»
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В сети завершился опрос, с помощью которого рязанцы выбирали имя для медведя-шахматиста, установленного в Лесопарке.
После первого этапа организаторы конкурса отобрали
По итогам голосования лидером стал Потап Рязаныч.
Фото из группы «Лесопарк.62»
© RZN.info
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Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.