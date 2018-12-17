Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:23, 17 декабря 2018 1 993
 0    0

Рязанцы определились с именем медведя-шахматиста из Лесопарка

Рязанцы определились с именем медведя-шахматиста из Лесопарка

В сети завершился опрос, с помощью которого рязанцы выбирали имя для медведя-шахматиста, установленного в Лесопарке.

После первого этапа организаторы конкурса отобрали пять вариантов, предложенных жителями областного центра: Каспарыч, Умка, Рязаныч, Потап Рязаныч и Карпуша.

По итогам голосования лидером стал Потап Рязаныч.

Фото из группы «Лесопарк.62»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:09, 17 декабря 2018
Рельеф-Центр провел пресс-тур для представителей министерств и СМИ
14:58, 17 декабря 2018
Полторы тысячи детей из рязанских сел бесплатно свозили в цирк
14:43, 17 декабря 2018
Новые бесплатные парковки. В центре Рязани снесли два дома
14:08, 17 декабря 2018
Пособников экс-директора рязанской управляющей компании обвинили в растрате более 17 миллионов
13:56, 17 декабря 2018
За год из-за пьяных водителей на рязанских дорогах погибли более 30 человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Итоги года: в Рязанской области появился новый формат загородной недвижимости

Итоги года: в Рязанской области появился новый формат загородной недвижимости

Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 36 287
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 35 536
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 746
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 24 622
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 158
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум