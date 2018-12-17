Россияне тратят на продукты почти треть своего дохода. Такие данные показало исследование «
Отмечается, что в прошлом году показатель был на 1,1% больше.
Оказалось, меньше всего на продукты уходит у жителей Люксембурга — они тратят на еду 8,7% бюджета. В Великобритании этот показатель равен 10%, в Нидерландах 10,6%, а в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии — менее 12%.
Наибольшая доля расходов у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы.
Россия занимает в списке 31 место (31,2%), рядом с ней Черногория и Литва.
У жителей Казахстана и Молдавии на еду уходит более 40% бюджета. Замыкают рейтинг украинцы, которые тратят на продукты 50,9% дохода.
При исследовании использовались данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ.