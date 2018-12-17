Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:09, 17 декабря 2018 645
 0    1

Россияне тратят на еду треть дохода — исследование

Россияне тратят на еду треть дохода — исследование

Россияне тратят на продукты почти треть своего дохода. Такие данные показало исследование «РИА Новости».

Отмечается, что в прошлом году показатель был на 1,1% больше.

Оказалось, меньше всего на продукты уходит у жителей Люксембурга — они тратят на еду 8,7% бюджета. В Великобритании этот показатель равен 10%, в Нидерландах 10,6%, а в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии — менее 12%.

Наибольшая доля расходов у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы.

Россия занимает в списке 31 место (31,2%), рядом с ней Черногория и Литва.

У жителей Казахстана и Молдавии на еду уходит более 40% бюджета. Замыкают рейтинг украинцы, которые тратят на продукты 50,9% дохода.

При исследовании использовались данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
13:09, 17 декабря 2018
Россияне тратят на еду треть дохода — исследование
11:14, 17 декабря 2018
В Рязанской области появился новый формат загородной недвижимости
13:10, 13 декабря 2018
От наушников до телевизора. Билайн приготовил для рязанцев подарки
10:18, 13 декабря 2018
Аптеки «СПРЭЙ» объявили скидки в 15 и 25 процентов на ортопедические товары
14:15, 12 декабря 2018
Названо лучшее сливочное масло 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Что тебе подарить? Топ-10 волшебных книг для счастливого Нового года

Что тебе подарить? Топ-10 волшебных книг для счастливого Нового года 1

Если не знаете, какое произведение лучше подобрать для себя или близких, вам поможет список книжных подарков.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 36 283
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 35 529
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 742
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 24 609
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 156
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум