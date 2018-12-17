Пособников экс-директора рязанской управляющей компании обвинили в растрате более 17 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Установлено, что рязанец, являясь в 2015—2016 годах директором ООО «ГУЖК Московского района Рязани», используя свое служебное положение, привлек в качестве пособников трех жителей Московской области.
Вместе с ними директор
Директору предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ. Трех жителей Московской области обвинили в пособничестве в присвоении денег.
Уголовные дела направили в суд.