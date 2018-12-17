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11:16, 17 декабря 2018 866
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На «Тропу Паустовского» в Солотче вывезли грязный снег

На «Тропу Паустовского» в Солотче вывезли грязный снег

На «Тропу Паустовского» в Солотче вывезли грязный снег. Фотографии опубликовали несколько пользователей соцсети «ВКонтакте».

В «Рязанском экологическом альянсе» отмечают, что в лесу мог оказаться снег с реагентами. По словам Андрея Мелешкина, его привезли работники жилищно-коммунального управления №22.

Фото Андрея Мелешкина и Евгения Рыбакова


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