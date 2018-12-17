На «Тропу Паустовского» в Солотче вывезли грязный снег. Фотографии опубликовали несколько пользователей соцсети «ВКонтакте».
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На «Тропу Паустовского» в Солотче вывезли грязный снег. Фотографии опубликовали несколько пользователей соцсети «ВКонтакте».
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Для гостей провели обзорную экскурсию по логистическому комплексу.