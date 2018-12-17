Пьяный рязанец украл из супермаркета банковский терминал

На окраине Рязани мужчина украл из супермаркета банковский терминал. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился руководитель магазина и сообщил, что с кассы супермаркета похитили переносной терминал для оплаты банковскими картами.
По записи с камер видеонаблюдения полицейские составили внешность злоумышленника. Оперативники опросили местных жителей и работников соседних зданий. Несколько строителей узнали по описанию 24-летнего, который работал на соседней стройке.
Злоумышленника нашли и задержали. Он рассказал, что вечером заглянул в магазин в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Желание забрать терминал возникло спонтанно. Оказавшись с добычей на улице, мужчина даже не смог предположить, что делать с похищенным терминалом и просто бросил его в своей комнате», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.