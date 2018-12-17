Любимов поручил проконтролировать организацию и проведение новогодних мероприятий

Николай Любимов поручил руководителям областных министерств и ведомств совместно с правоохранительными органами и главами муниципальных образований проконтролировать организацию и проведение новогодних мероприятий. Об этом он сообщил на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, сообщил
Глава региона отметил, что все места массового пребывания людей, в том числе площади и улицы, должны быть защищены от всякого рода чрезвычайных ситуаций и террористических угроз.
«Если объект не соответствует всем нормам и требованиям безопасности — проведение праздничных мероприятий недопустимо», — подчеркнул губернатор. По его словам, в зоне особого внимания должны быть места проведения детских новогодних праздников и оздоровительные лагеря.
Любимов подчеркнул, что для поддержания правопорядка необходимо активно привлекать сотрудников частных охранных организаций, народных дружинников, представителей казачества; предусмотреть дежурство бригад скорой медицинской помощи; перевести в режим повышенной готовности аварийно-спасательные службы.
Губернатор потребовал взять на особый контроль объекты торговли пиротехническими изделиями, а также проверить наличие и исправность средств пожаротушения в учреждениях, где будут проводиться праздничные мероприятия.