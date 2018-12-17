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16:53, 17 декабря 2018 1 720
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Из-за опиловки деревьев в Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса

Из-за опиловки деревьев в Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса

Из-за опиловки аварийных деревьев в Рязани три дня подряд, 18-20 декабря, будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

18 декабря с 9:00 до 16:00 света не будет в домах №18, 18-б, 20, 20-а, 48, 50 по улице Рабочих.

19 декабря с 9:00 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

  • улица Введенская, дома с 128 по 132, дома 143, 145;
  • улица Полевая, дома с 41 по 61;
  • улица 2-й Полевой переулок, дома 1, 2, 3, 4, 6, 7;
  • улица 4-й Полевой переулок, дома 10, 12, 18, 18-а;
  • улица 5-й Полевой переулок, дома 6, 8;
  • улица 7-й Полевой переулок, дома 1, 3, 5.

20 декабря с 9:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

  • улица Новослободская, дома с 4 по 24;
  • улица Соборная площадь, дома 17-а, 13, 19;
  • улица Посадский переулок, дома 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14;
  • улица Кремлевский Вал, дома 1, ½, 3, 5.

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