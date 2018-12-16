В Рязани пройдет форум дошкольных работников

В среду, 19 декабря в детском технопарке Кванториум «Дружба» состоится IV педагогический форум дошкольных работников. Об этом сообщил
В этом году он пройдет в новом в формате — «Open spase», его участники познакомятся с практиками духовно-нравственного развития дошкольников. Для собравшихся будут работать фотозоны и мастер-классы.
Пройдет пленарное заседание, где подведут итоги работы и обсудят актуальные задачи в сфере дошкольного образования.
Форум завершится педагогической лабораторией. На нем участники поделятся своим опытом.