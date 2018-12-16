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10:34, 16 декабря 2018 4 922
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В Рязани пройдет форум дошкольных работников

В Рязани пройдет форум дошкольных работников

Фото: Pixabay.com

В среду, 19 декабря в детском технопарке Кванториум «Дружба» состоится IV педагогический форум дошкольных работников. Об этом сообщил сайт министерства образования и молодежной политики Рязанской области.

В этом году он пройдет в новом в формате — «Open spase», его участники познакомятся с практиками духовно-нравственного развития дошкольников. Для собравшихся будут работать фотозоны и мастер-классы.

Пройдет пленарное заседание, где подведут итоги работы и обсудят актуальные задачи в сфере дошкольного образования.

Форум завершится педагогической лабораторией. На нем участники поделятся своим опытом.


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