В понедельник на трех рязанских улицах отключат свет

В понедельник, 17 декабря, на трех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил
С 9:00 до 16:00 электричества не будет по адресам:
- улица Затинная, дома с №82 по №96;
- улица Рыбацкая, дома с №12 по №30, с №15 по №21;
- улица Лесопарковая, дом №45.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В понедельник, 17 декабря, на трех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил
С 9:00 до 16:00 электричества не будет по адресам:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ ночь на понедельник в Рязанской области похолодает до -22 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Главную новогоднюю елку страны срубили в Щелковском районе