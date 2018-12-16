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14:20, 16 декабря 2018 1 943
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В понедельник на трех рязанских улицах отключат свет

В понедельник на трех рязанских улицах отключат свет

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 17 декабря, на трех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 9:00 до 16:00 электричества не будет по адресам:

  • улица Затинная, дома с №82 по №96;
  • улица Рыбацкая, дома с №12 по №30, с №15 по №21;
  • улица Лесопарковая, дом №45.

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